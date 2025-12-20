به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این رقابت‌ها تیم‌های ناپولی و اینتر - قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته سری آ ایتالیا - و بولونیا و میلان - قهرمان و نایب قهرمان جام حذفی ایتالیا - حضور دارند که ابتدا در نیمه نهایی با هم رو‌به‌رو شدند و تیم‌های برتر به فینال صعود کردند. برای چهارمین دوره پیاپی سوپرجام ایتالیا در ریاض عربستان برگزار شد. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

نیمه نهایی:

بولونیا ۱ - ۱ اینتر (در ضربات پنالتی ۳ - ۲ به سود بولونیا)

مارکوس تورام در دقیقه ۲ تیم اینتر را پیش انداخت، اما تیم اینتر با گل ریکاردو اورسولینی در دقیقه ۳۵ - پنالتی - بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه قبلی:

ناپولی ۲ - ۰ میلان (گل‌ها: داوید نرس در دقیقه ۳۹ و راسموس هویلوند ۶۴)

برنامه فینال - دوشنبه اول دی:

ناپولی - بولونیا

دیدار رده بندی برگزار نمی‌شود و تیم‌های اینتر و میلان (قهرمان دوره قبل) سوم مشترک شدند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم میلان از سد تیم اینتر گذشت و قهرمان شد و تیم‌های آتالانتا و یوونتوس سوم مشترک شدند.

دیدار سوپرجام ایتالیا برای چهاردهمین بار در خارج از خاک این کشور برگزار شد. دیدار سوپرجام ایتالیا سال ۲۰۰۲ در طرابلس لیبی، ۲۰۰۳ در ایست راترفورد آمریکا، سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در پکن چین، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ در دوحه قطر، سال ۲۰۱۵ در شانگهای چین و سال ۲۰۱۸ در جده و ۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در ریاض عربستان برگزار شده است.

در تاریخ سوپرجام ایتالیا که از سال ۱۹۸۸ سابقه برگزاری دارد، تیم یوونتوس با ۹ قهرمانی از ۱۷ حضور رکورد دار است و تیم‌های میلان با ۸ قهرمانی از ۱۲ حضور و اینتر با ۸ قهرمانی از ۱۳ حضور در رده دوم و سوم هستند. تیم لاتسیو با ۵ قهرمانی از ۸ حضور چهارم است.