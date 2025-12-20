پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم هوای سرد و آسمان آفتابی طی روزهای آینده خبر داد و گفت آوج با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین نقطه استان در شب گذشته بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی اظهار داشت: استقرار هوای سرد همچنان در استان ادامه دارد و وزش بادهای شمالی هرچند با سرعت ناچیز امروز و فردا در سطح منطقه بهویژه در کانالهای بادی استان مشاهده خواهد شد.
وی افزود: استقرار هوای سرد موجب شده دماهای کمینه شبانه در استان منفی باشد. در این میان، آوج با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین نقطه استان در شب گذشته بود. همچنین بیشینه دمای این منطقه در ظهر دیروز منفی ۲ درجه ثبت شد.
کارشناس هواشناسی استان تأکید کرد: خروجی مدلهای هواشناسی تا سه روز آینده شرایط نسبتاً پایدار را نشان میدهند و مردم استان شاهد آسمانی آفتابی خواهند بود.