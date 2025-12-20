کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز گذر ابر در آسمان استان و بر روی خلیج فارس، جزایر و پاره‌ای از نواحی دور از ساحل استان رگبار باران، رعد و برق و افزایش باد پیش بینی می‌شود.

گذر ابر و افزایش باد در آسمان هرمزگان و جزایر خلیج فارس، ۲۹ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: کماکان ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می شود.

او افزود: از بعدازظهر دیروز با شکل گیری توده گرد و غبار در شمال عربستان و حرکت شرق سوی آن به سمت ایران، خلیج فارس و جزایر آن و مناطق غربی استان هرمزگان بتدریج تنگه هرمز متاثر از این گرد و غبار فرامحلی خواهد شد و سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در این مناطق خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم اندیشیده شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در این مدت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی گاه رگبار باران ورعد و برق، مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان انجام شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از اواخر وقت امروز تا بعدازظهر دوشنبه اول دی با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، محدوده تنگه هرمز ودریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی پیش بینی می‌شود و سبب کاهش محسوس دمای کمینه به ویژه در مناطق مرتفع و متلاطم شدن آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد و خسارت به محصولات کشاورزی نیز بخصوص در این مناطق محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود در این راستا تمهیدات لازم انجام توصیه شد.

او افزود: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته کاهش محسوس دمای کمینه با تاکید بر نیمه شرقی استان و ارتفاعات پیش بینی می‌شود و در نیمه دوم هفته، ماندگاری هوای سرد در استان مورد انتظار است.