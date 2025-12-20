به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سامان کریمی‌شاد، مدیرعامل یک شرکت فناور، با اشاره به کارکرد این سامانه‌ها گفت: سامانه‌های خودران معاملاتی بر پایه هوش مصنوعی، امکان مدیریت هوشمند ریسک و کاهش وابستگی به تصمیم‌های احساسی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و می‌توانند چارچوبی منسجم‌تر و پایدارتر برای فعالیت در بازار‌های مالی ایجاد کنند.

کریمی‌شاد افزود: در فرآیند بومی‌سازی این سامانه‌ها، تلاش شده است منطق معاملاتی، الزامات حقوقی و ویژگی‌های بازار داخلی به‌صورت دقیق لحاظ شود تا فناوری، متناسب با شرایط واقعی بازار ایران توسعه پیدا کند.

مدیرعامل این شرکت فناور تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در معاملات به معنای حذف نقش انسان نیست، بلکه این فناوری به‌عنوان ابزار پشتیبان، تصمیم‌سازی معامله‌گران را تقویت می‌کند و اجرای راهبرد‌های تعریف‌شده را منظم‌تر می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه سامانه‌های خودران معاملاتی بومی می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان بازار و حرکت به‌سوی استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوین مالی کمک کند.