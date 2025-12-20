به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، فاضل مشهدی، در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی این شهرستان گفت: پایش مستمر سلامت دانش‌آموزان، آموزش ساده و هدفمند نکات بهداشتی، شناسایی به‌موقع علائم اولیه آنفلوآنزا، ارجاع سریع موارد مشکوک، تقویت نظام مراقبت بیماری‌ها و افزایش پوشش واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر از اولویت‌های اصلی مرکز بهداشت است.

وی افزود: بازدید‌های منظم کارشناسان بهداشت از مدارس، نظارت بر تهویه مناسب کلاس‌های درس و ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان و اولیا، نقش مهمی در قطع زنجیره انتقال بیماری‌های تنفسی ایفا می‌کند و در کاهش شیوع آنفلوآنزا مؤثر است.

سربیشگی، معاون فرماندار شهرستان میرجاوه، نیز با تأکید بر اهمیت سلامت دانش‌آموزان، مدارس را یکی از مهم‌ترین کانون‌های پیشگیری از بیماری‌ها دانست.