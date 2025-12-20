

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: حسب وظیفۀ نظارتی به عنوان نمایندۀ مردم در مجلس شورای اسلامی، فهرست ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که تاکنون فقط یکبار صادرات داشتند (عموما با کارت بازرگانی یکبار مصرف) با بیشترین عدم بازگشت ارز در فایل پی‌دی‌اف فوق منتشر می‌شود .

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: بانک مرکزی، کارگروه بازگشت ارز و قوۀ قضائیه باید هر چه سریعتر برای الزام صادرکننده به بازگشت کامل ارز و جریمۀ افراد خاطی اقدام نمایند.

فهرست ۱۰۰۰ صادرکننده بدون بازگشت ارز