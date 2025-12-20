پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ «رضایی» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، با تأکید بر لزوم رعایت مقررات ترافیکی، توصیههایی را به شهروندان و رانندگان ارائه کرد:
وی با اشاره به افزایش ترددها و ازدحام در معابر شهری در شب یلدا، از رانندگان خواست با پرهیز از پارک دوبله و توقف در محلهای غیرمجاز، به تسهیل عبور و مرور کمک کنند.
وی افزود: پارک خودرو در مقابل مغازهها یا در مسیرهای اصلی، موجب انسداد ترافیک و بروز نارضایتی عمومی میشود. شهروندان باید خودروهای خود را در پارکینگها یا محلهای مجاز پارک کنند.
سرهنگ رضایی همچنین با هشدار نسبت به خطرات رانندگی با شتاب و تغییر مسیرهای ناگهانی، گفت: خریدهای شب یلدا معمولاً با شلوغی همراه است. عجله در رانندگی و بیتوجهی به قوانین، از عوامل اصلی بروز تصادفات در این شب است.
وی بر اهمیت مدیریت زمان بازگشت از دورهمیها تأکید کرد و اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد بخش زیادی از تصادفات شب یلدا پس از ساعت ۲۱ رخ میدهد. توصیه میشود بازگشت به منزل را به ساعات ابتدایی شب موکول کرده و از رانندگی در حالت خستگی یا خوابآلودگی خودداری شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پایان با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای پلیس در معابر شهری، از شهروندان خواست با رعایت قوانین و همکاری با مأموران راهور، در روانسازی ترافیک و تأمین ایمنی عمومی مشارکت فعال داشته باشند.