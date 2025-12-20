پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی اردبیل گفت: امسال ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار دام سبک و سنگین شامل ۲ میلیون گوسفند و بز و ۲۶۰ هزار راس گاو و گاومیش در نقاط مختلف استان علیه انواع سویههای بیماری تب برفکی واکسینه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی فیضی افزود: شیوع بیماری تب برفکی امسال با ورود سویه جدیدی به نام "اگزوتیک" که هر چند سال یک بار با جهش ویروسی رخ میدهد، گستردهتر بود.
وی ادامه داد: پس از شیوع بیماری از استانهای جنوبی، کل کشور و به تبع آن استان اردبیل نیز درگیر این بیماری شد و در این زمینه ۱۵۰ هزار دام سبک و ۴۰ هزار دام سنگین علیه سویه جدید تب برفکی"اگزوتیک" واکسینه شدند.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از بیماریهای دامی از طریق واکسیناسیون بر اساس جدول زمانبندی شده علیه بیماریهای مختلف در جمعیت دامی استان از رویکردهای اداره کل دامپزشکی است، بیان کرد: عملیات واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی با حضور تیمهای دامپزشکی در استان ادامه دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: کنترل بیماری تب برفکی به علت اهمیت این بیماری در تلفات و خسارت دامها در اولویت کاری اداره کل دامپزشکی استان قرار گرفته است.
فیضی ادامه داد: واکسن مقابله با بیماری تب برفکی به اندازه کافی وارد کشور شده و سهم استان اردبیل نیز اختصاص یافته و هیچ نگرانی بابت تامین واکسن مورد نیاز وجود ندارد.
وی کنترل بیماری تب برفکی را در اقتصاد و معیشت دامداران به ویژه روستاییان و جامعه عشایر استان مهم خواند و گفت: با اجرای طرح واکسیناسیون سراسری علیه بیماری تب برفکی، سلامت دام بهرهبرداران و دامداران تامین و تضمین شده است و رسالت اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در تامین امنیت غذایی جامعه محقق میشود.
وی از روستاییان و جامعه عشایری استان خواست در روند اجرای طرح رایگان واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی با تیمهای اعزامی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل همکاری کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: واکسیناسیون دام توسط این اداره کل رایگان است و هیچ هزینهای بابت آن از دامداران اخذ نمیشود.
فیضی از اجرای کامل و بدون هزینه واکسیناسیون ۹ نوع واکسن برای مقابله با ۶ بیماری مهم و واگیردار مشترک بین انسان و دام خبر داد.
وی اظهار کرد: فرایند مایه کوبی دامها علیه بیماریهای استراتژیک و واگیردار مانند بروسلوز، لمپی اسکین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی، هاری و آبله گوسفندی و بزی که برخی از آنها بین انسان و دام مشترک است، بهطور کامل رایگان انجام شده و هزینهای بر دوش دامداران نخواهد بود.
وی با اشاره به فعالیت ۱۸۲ مرکز درمانی دام و طیور بخش خصوصی در استان اردبیل، بیان کرد: دریافت هر نوع خدمات از جمله واکسیناسیون از این مراکز توسط دامداران برای دامها مستلزم پرداخت هزینه میباشد.