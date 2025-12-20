پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در پی حادثه تروریستی اخیر و شهادت جمعی از نیروهای خدوم انتظامی، برخی از قضات تجدیدنظر استان کرمان بههمراه رئیس دادگستری شهرستان بم، مدیرکل امنیتی استانداری و فرماندار شهرستان فهرج، با حضور در ایست و بازرسی فهرج، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت میدانی، اقدامات کنترلی و تمهیدات امنیتی این ایست و بازرسی قرار گرفتند.
در این بازدید، مسئولان قضایی و اجرایی ضمن گفتوگو با نیروهای مستقر، بر لزوم هوشیاری کامل، تقویت اقدامات پیشگیرانه و حمایت همهجانبه از نیروهای امنیتی و انتظامی تأکید کردند.
همچنین در جریان این حضور میدانی، وضعیت امکانات، نحوه استقرار نیروها و روند اجرای مأموریتهای محوله مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای قضایی، امنیتی و اجرایی در راستای تأمین امنیت پایدار منطقه تأکید شد.