معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امداد رسانی به ۳۴۷ نفر از برف و کولاک در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدی ارشادی گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی و وقوع برف و کولاک در محورهای مختلف استان، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با آمادگی کامل و بهصورت شبانهروزی وارد عمل شدند.
وی با اشاره به شرایط سخت جوی و سرمای شدید حاکم بر مناطق عملیاتی تصریح کرد: شهروندان توصیهها و نکات ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.