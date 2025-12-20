پخش زنده
همدلی مردم بام و صفی آباد در کنار اجرای طرحهای پیشگیرانه، سبب ارتقای امنیت و کاهش سرقت در این شهرستان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفیآباد گفت: از ابتدای سال تاکنون با اقدامات به موقع پلیس ۹۷ درصد سرقتها کشف شده است.
وی افزود: حضور پلیس با اجرای طرحهای پیشگیرانه، به ویژه در فصل برداشت محصولات باغی همچون پسته، باعث کاهش سرقتها و ارتقای امنیت در شهرستان شده است.
خانی با اشاره به شعار یک کشف، یک سرقت گفت: هدف ما فرهنگسازی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد پلیس است.
وی همچنین از تأمین امنیت محله ها، صنوف و کسبه این شهرستان خبر داد و ادامه داد: پلیس به بررسی مشکلات و موانع میپردازد و نقش دستگاه قضایی در برخورد با سارقین بسیار پررنگ است. سارقان و مالخران تحویل دستگاه قضایی میشوند و این دستگاه با اشد مجازات با آنها برخورد میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفیآباد از روستاییان خواست تا با نصب دوربینهای مداربسته در ورودی و خروجی روستاها، به سمت هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امنیت خود پیش بروند تا در زمان وقوع سرقت، مجرمان شناسایی و دستگیر شوند.
وی افزود: سرقتهای رخداده عمدتاً در فضای خصوصی شامل احشام و مواد خرد بوده است.