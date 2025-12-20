همزمان با دهه بصیرت در خراسان جنوبی، برنامه ۴۰ روزه چله جهاد تبیین با هدف آموزش، توانمندسازی و بسیج مردمی برای بیان حقایق انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان و مسئول ستاد تبیین خراسان جنوبی، در نشست خبری چله جهاد تبیین با اشاره به اهمیت جهاد تبیین از منظر رهبر معظم انقلاب، گفت: هدف اصلی این جهاد، بیان درست حقایق و مقابله با تحریف‌ها و دشمنی‌هایی است که در طول ۴۶ سال گذشته علیه انقلاب اسلامی انجام شده است.

مجتبی حسین‌پور افزود: دشمنان با استفاده از جنگ روانی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا واقعیت‌ها را وارونه نشان دهند و به همین دلیل، تبیین مستمر و دقیق حقایق برای مقابله با این تحریف‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه ستاد مردمی جهاد تبیین بیش از یک سال پیش تشکیل شده گفت: هدف ما، فعال‌سازی نیرو‌های مردمی در شهرستان‌ها و انجام جهاد تبیین در همه اقشار جامعه است.

مسئول ستاد جهاد تبیین استان افزود: در طول یک سال اخیر، جلسات آموزشی و توجیهی برای راهبران جهاد در شهرستان‌های خراسان جنوبی برگزار شده و هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های فرهنگی، سازمان تبلیغات، سپاه پاسداران و نمایندگی ولی فقیه صورت گرفته است.

حسین‌پور گفت: در مرکز استان، از ۴۵ هفته پیش، جلسات مستمر یکشنبه‌های تبیینی برگزار می‌شود و در آن، اساتید ملی و استانی به تحلیل مسائل روز می‌پردازند.

وی با بیان اینکه از نهم دی همزمان با آغاز دهه بصیرت تا ۲۲ بهمن، چله جهاد تبیین در سراسر استان برگزار می‌شود گفت: قبل از شروع این چله، مقدمات آموزشی و توانمندسازی تبیین‌گران در شهرستان‌ها با حضور استادان ملی و استانی انجام خواهد شد.

مسئول ستاد جهاد تبیین استان افزود: در طول این ۴۰ روز، حداقل ۴۰ جلسه تبیینی در هر شهرستان برگزار می‌شود و مجموعاً بیش از هزار جلسه در سراسر استان پیش‌بینی شده است.

حسین پور گفت: برنامه‌ها محدود به سخنرانی نیست و شامل تولید محتوا‌های صوتی و تصویری، پادکست، فیلم کوتاه و پاورپوینت نیز خواهد بود.

مسئول ستاد مردمی خراسان جنوبی افزود: تمرکز این چله بر چهار محور کلان شامل زیست عفیفانه، بررسی هویت ایرانی-اسلامی، اهمیت جغرافیای ایران اسلامی و دستاورد‌های انقلاب اسلامی است و همچنین ممکن است موضوعات فرعی دیگری نیز بسته به شرایط استان و شهرستان‌ها مطرح شود.