پخش زنده
امروز: -
انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با حضور ۳۰ نامزد جمعه ۲۸ آذر برگزار و تا ساعت ۱۶ نیز تمدید شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رای گیری سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ۱۵ عضو منتخب ورزشکاران حائز شرایط این کمیسیون به شرح زیر مشخص شدند.
۱- رحمان عموزاد کشتی آزاد
۲- امین میرزازاده کشتی فرنگی
۳- میلاد وزیری تیراندازی با کمان
۴- محمد رضا گرایی کشتی فرنگی
۵- علی پاکدامن شمشیر بازی
۶- حسن تفتیان دوومیدانی
۷- سجاد گنجزاده کاراته
۸- فاضل اتراچال کبدی
۹- فرزانه فصیحی دوومیدانی
۱۰- آرین سلیمی تکواندو
۱۱- ناهید کیانی تکواندو
۱۲- نجمه خدمتی تیراندازی
۱۳- امیرمهدی زاده کاراته
۱۴- نگین آلتونی کاراته
۱۵- دانیال ساوه شمشکی اسکی
اعضای علی البدل به ترتیب
زهرا کریمی کبدی
علی داوودی وزنه برداری
مهدی جلوه والیبال
هانیه رستمیان تیراندازی
مهران برخورداری تکواندو