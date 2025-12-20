به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رای گیری سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ۱۵ عضو منتخب ورزشکاران حائز شرایط این کمیسیون به شرح زیر مشخص شدند.

۱- رحمان عموزاد کشتی آزاد

۲- امین میرزازاده کشتی فرنگی

۳- میلاد وزیری تیراندازی با کمان

۴- محمد رضا گرایی کشتی فرنگی

۵- علی پاکدامن شمشیر بازی

۶- حسن تفتیان دوومیدانی

۷- سجاد گنج‌زاده کاراته

۸- فاضل اتراچال کبدی

۹- فرزانه فصیحی دوومیدانی

۱۰- آرین سلیمی تکواندو

۱۱- ناهید کیانی تکواندو

۱۲- نجمه خدمتی تیراندازی

۱۳- امیرمهدی زاده کاراته

۱۴- نگین آلتونی کاراته

۱۵- دانیال ساوه شمشکی اسکی

اعضای علی البدل به ترتیب

زهرا کریمی کبدی

علی داوودی وزنه برداری

مهدی جلوه والیبال

هانیه رستمیان تیراندازی

مهران برخورداری تکواندو