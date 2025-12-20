به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: در جریان گشت و کنترل مستمر محیطبانان پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان، از ۳ مورد برداشت غیرمجاز شن و ماسه پیشگیری و با متخلفین برابر ضوابط و مقررات برخورد گردید.

جسور افزود: برداشت‌های غیرقانونی از بستر‌های طبیعی، علاوه بر تخریب اکوسیستم حساس منطقه، تهدیدی جدی برای تعادل محیط‌زیست و پایداری خاک و پوشش گیاهی محسوب می‌شود.

جسور با تقدیر از هوشیاری مأموران محیط‌بان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف زیست‌محیطی و تجاوز به حریم منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو برخورد خواهد کرد و گشت‌های منظم برای پیشگیری از این اقدامات ادامه دارد.