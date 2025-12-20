پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان، در دومین روز سفر خود به جنوب استان در واکنش به خسارتهای گسترده سیلاب، دستور انجام مطالعات فوری و رسیدگی سریع به مشکلات کشاورزان و عشایر را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان، در دومین روز سفر خود به جنوب استان، با حضور در روستای سعیدآباد مرکزی شهرستان رودبار جنوب، پای درد دل ساکنان و مسئولان محلی نشست و در واکنش به خسارتهای گسترده سیلاب، دستور انجام مطالعات فوری و رسیدگی سریع به مشکلات کشاورزان و عشایر را صادر کرد.
دکتر محمدعلی طالبی صبح شنبه ۲۹ آذرماه در جریان سفر خود به جنوب استان کرمان و بازدید از مسیر «جیرفت–رودبارجنوب» با حضور در جمع مردم روستای سعیدآباد مرکزی، از نزدیک در جریان مشکلات ناشی از سیلاب اخیر قرار گرفت.
استاندار کرمان در پاسخ تأکید کرد: انجام مطالعات کارشناسی برای این روستا و مناطق اطراف ضروری است و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.
بر پایه این گزارش، بخش عمده آبهای سطحی که از سمت شهر رودبار جنوب سرازیر میشود، به روستاهای سعیدآباد مرکزی، زبردست، عباسآباد، ملارضا، احمدآباد دوزیارتی، حاجیآباد و چند منطقه دیگر وارد میشود.