سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: سخنان و اقدامات اشتباه مقامهای ژاپنی در مورد مسائل نظامی-امنیتی ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اظهارات یک مقام ارشد ژاپنی در حمایت از دستیابی این کشور به سلاح هستهای، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه ۱۹ دسامبر در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در همین رابطه گفت: مدتی است سخنان و اقدامات اشتباه مقامهای ژاپنی در مورد مسائل نظامی-امنیتی ادامه دارد.
اکنون برخی محافل در ژاپن این موضوع را مطرح میکنند که خواهان دستیابی ژاپن به سلاح هستهای هستند. این امر منعکسکننده بلندپروازی فزاینده نیروهای محافظهکار راستگرای ژاپن برای احیای ملیگرایی و نظامیگری، خروج از محدودیتهای نظم بینالمللی و تسریع «نظامیسازی مجدد» ژاپن است.
گوئو جیاکون گفت: امسال مصادف با گرامیداشت هشتادمین سالگرد پیروزی جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم است. ژاپن باید با تأمل عمیق در جنایات تاریخی خود، به قوانین بینالمللی و قانون اساسی خود پایبند باشد، به دنبال بهانه برای گسترش نظامی و تقویت قوای نظامی خود نباشد و از چالش کشیدن خطوط قرمز و عبور از مرزهای عدالت بینالمللی در مورد مسئله دستیابی به سلاح هستهای دست بردارد.
یک منبع در دفتر نخستوزیر ژاپن اخیرا گفته است، توکیو باید سلاح هستهای در اختیار داشته باشد. این مقام روز پنجشبه هفته گذشته گفته توکیو به سلاح هستهای نیاز دارد. این اظهارات درحالی مطرح میشود که با اصول دیرینهٔ غیرهستهای ژاپن در تضاد است و میتواند در داخل و خارج از کشور واکنش منفی برانگیزد.
ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی از سوی آمریکا، سه اصل را در قانون اساسی خودمبنی بر عدم مالکیت، عدم تولید و عدم اجازه ورود سلاحهای هستهای به خاک ژاپن قرارداد، اما اخیر نخست وزیر جدید ژاپن از ارائه طرحی خبر داد که بند سوم یعنی ورود سلاح اتمی به خاک این کشور را حذف خواهد کرد. این مسئله با واکنشهای مختلفی در ژاپن، چین و سایر کشورهای منطقه مواجه شده است.