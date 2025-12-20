به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، مجموع حوادث شبانه روز گذشته را ۳۲ مورد برشمرد و گفت: از این تعداد، ۱۱ مورد مربوط به حادثه جاده‌ای، پنج مورد فوریت‌های پزشکی، دو مورد نقص فنی خودرو و ۱۴ مورد گرفتار در برف وکولاک بوده است.

محسن مومنی افزود: همچنین در این مدت ۲۲۵ خودرو گرفتار در برف و کولاک با امداد رسانی نیرو‌های جمعیت هلال احمر استان رهاسازی شدند.

وی گفت: همچنین از ۶۷۰ نفر حادثه دیده جاده‌ای، ۲۲ نفر مصدوم شدند که از این تعداد هفت مصدوم با حضور به موقع نیرو‌های جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تاکید کرد همچنین هشت نفر از این حادثه دیدگان سرپایی درمان شدند و به ۶۳۲ حادثه دیده هم امدادرسانی شد.

محسن مومنی افزود: ۱۷ نفر از حادثه دیدگان اسکان اضطراری و ۱۳ نفر به اماکن امن منتقل شدند و ۱۴ نفر گرفتار برف در جاده‌ها هم اقلام غذایی در پایگاه‌های امداد ونجات دریافت کردند.