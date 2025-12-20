به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر این اساس؛­ پرداخت حقوق مربوط به آذرماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران­ سازمان تامین اجتماعی از عصر­ دیروز آغاز شده و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

­براساس این گزارش همچنین با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از دی‌ماه مقدور است.

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی؛ کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است و به مخاطبان توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.