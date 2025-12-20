پخش زنده
ساعت کاری در ادارات و دستگاه های اجرایی استان سمنان از دی ماه تا پایان سال در استان سمنان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور ساعات کاری دستگاهها و موسسات دولتی، بانکها، بیمهها، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در استان سمنان در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۰/۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰ تعیین میشود
رضا عبدالهزاده با بیان لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی در فصل زمستان از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی که نسبت به رعایت این امر اهتمام دارند ، قدردانی کرد.