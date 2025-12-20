فرماندار ماکو:
توزیع بیش از ۶۴۱ تن کود کشاورزی در شهرستان ماکو
فرماندار شهرستان ماکو از توزیع بیش از ۶۴۱ تن انواع کود کشاورزی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ در راستای حمایت از کشاورزان، توزیع عادلانه نهادههای کشاورزی، افزایش بهرهوری تولید و رضایت بهرهبرداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ تاجفر فرماندار ماکو در جمع کشاورزان با اشاره به اینکه بر اساس گزارشات اعلامی، در این مدت ۵۵۱ تن کود ازته، ۷۵ تن کود فسفاته و ۱۵ تن کود پتاسه میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است، افزود: این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید و تقویت بخش کشاورزی شهرستان انجام شده است.
وی با بیان اینکه شهرستان ماکو بهدلیل دارا بودن اراضی گسترده زراعی و باغات متنوع، از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی در شمالغرب کشور محسوب میشود، تأکید کرد: تداوم این روند نقش مؤثری در افزایش رضایت بهرهبرداران خواهد داشت.