فرماندار ماکو:

توزیع بیش از ۶۴۱ تن کود کشاورزی در شهرستان ماکو

فرماندار شهرستان ماکو از توزیع بیش از ۶۴۱ تن انواع کود کشاورزی شامل کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در راستای حمایت از کشاورزان، توزیع عادلانه نهاده‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و رضایت بهره‌برداران خبر داد.