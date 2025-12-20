امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بارش برف و باران و امدادرسانی در شهر‌های مختلف

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ۱۰:۱۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
۱۴۰۴-۰۹-۲۶
خبرهای مرتبط

هوای برفی اصفهان سردتر می‌شود

تداوم بارش‌ها در استان یزد تا بعد از ظهر

برف و باران، پاییز فارس را بدرقه کرد

پایان خوش پاییز با برف و باران

برچسب ها: بارش برف و باران در کشور ، هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 