

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده قرارگاه مرکزی شهید ابراهیم هادی گفت: در این مرحله ۲۸ نفر از دستیاران و پزشکان، خدمات وسیعی از کشیدن، عصب کشی، ترمیم و جرم گیری دندان را برای مردم محله انجام دادند.

سعید کریمی افزود: این طرح برحسب احساس نیاز و مسئولیتی که ما نسبت به مردم و القا روحیه امید و خود باوری است اجرا شد تا نشان دهیم در این روز‌های سخت به فکر مردم و درکنار مردم هستیم.

کریمی ادامه داد: پزشکان و دستیاران جهادی درمانی هادیان مهر قرارگاه شهید ابراهیم هادی طی دو روز خدمات سطح شش را که عصب کشی، ترمیم، کشیدن و جرم گیری دندان بود به مردم محله بیده ارائه کردندکه جا داردازهمه این پزشکان و دستیاران تشکر کرد که در این اردو و طرح ما را همراهی کردند.