به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛فرمانده یگان حفاظت اداره محیط زیست استان زنجان، گفت: مأموران یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد، در جریان گشت، کنترل و پایش شبانه‌روزی منطقه، یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب‌آلات را که بدون مجوز قانونی اقدام به قطع و حمل غیرمجاز چوب کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

غلامرضا عباسی با تأکید بر فعالیت شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت منطقه در راستای پیشگیری از بروز تخلفات زیست‌محیطی، افزود: داشت: متخلف دستگیرشده پس از تنظیم صورتجلسه تخلف، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.