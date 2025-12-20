به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه ماندگاری توده هوای سرد در اغلب نقاط استان و وقوع دما‌های صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواخر هفته نیز جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و جاده‌ای مواصلاتی وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۶ درجه و کمترین دما ۷ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۱۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۸۶ درصد گزارش شده است.