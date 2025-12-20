طرح کنترل ایمن ترافیک در بزرگراه‌های اصفهان، برای شرایط بارشی و یخ زدگی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان از اجرای طرح کنترل ایمن ترافیک در شرایط بارش و یخ زدگی خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و تجربه خوب اجرای آزمایشی این طرح در اولین بارش شدید پاییزی، که در مسابقات اتومبیلرانی با عنوان مارشال ترافیکی شناخته می‌شود، در بزرگراه‌های اصلی و نقاط حادثه‌خیز مانند بزرگراه شهید وحید دستجردی اجرا می‌شود.

سعید ساکت با اشاره به اینکه پلیس راهور با شروع بارش و از زمان اعلام لغزندگی، ترافیک را به صورت دسته‌های کنترل‌شده هدایت می‌کند، افزود: در این طرح، خودرو‌ها به صورت موقت و ایمن متوقف و با سرعت کم و یکنواخت و با حفظ فاصله طولی ایمن، از مسیر‌های مستعد حادثه عبور داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی این طرح در بارش گذشته موجب کنترل سرعت و پیشگیری از تصادف زنجیره‌ای می‌شود، گفت: حضور همزمان نهاد‌های امدادی هم افزایش آمادگی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی را در پی داشت.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: شهروندان در صورت مواجهه با طرح مارشال، با آرامش و دقت کامل از دستورات پلیس راهور پیروی کنند.

ساکت از شهروندان خواست:درروز‌های برفی و شرایط یخ زدگی از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت تردد با سرعت مطمئن و مناسب با شرایط ورانندگی کنند.