به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول و کارشناسان تنظیم بازار جهادکشاورزی همراه با سرپرست بازرسی، به طور ویژه بر محصولات کشاورزی و بازار مرغ در سطح شهرستان ارومیه نظارت کردند.

این اقدام به‌منظور بررسی قیمت‌ها، کیفیت محصولات و رعایت قوانین بازار انجام شده و هدف آن تأمین نیاز شهروندان و جلوگیری از هرگونه اختلال در عرضه و تقاضا است. کارشناسان با بازدید از فروشگاه‌ها و مراکز توزیع، در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که مرغ با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در دسترس عموم قرار دارد.

پرویز امجدی مدیرجهادکشاورزی شهرستان ارومیه در این خصوص بیان کرد: "ما بر این باوریم که نظارت مداوم و دقیق بر بازار، به حفظ تعادل قیمتی و رضایت مشتریان کمک شایانی می‌کند. هدف ما خدمات‌دهی بهتر به مردم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. "

پرویز امجدی گفت: ما به تمامی شهروندان توصیه می‌کنیم که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نوسان غیرموجه قیمت‌ها، موارد را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.