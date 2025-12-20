پخش زنده
همایش پیاده روی خانوادگی و جشنواره املت و چای آتیشی در محل خان قلعه شهر صفی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به همت شورای اسلامی و شهرداری صفی آباد، همایش پیاده روی خانوادگی و جشنواره املت و چای آتیشی در محل خان قلعه شهر صفی آباد برگزار شد.
در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و گرامیداشت روز زن و شب یلدا جشنواره املت و چای آتیشی با حضور پرشور خانوادههای صفی آباد برگزار شد.
این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ غذایی و سنتی منطقه است و بهنوعی موجب ایجاد نشاط اجتماعی در بین شهروندان شد.