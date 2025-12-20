مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از بازگشایی موزه مخصوص (موزه هدایا) و عمارت برلیان از ابتدای دی‌ماه خبر داد و اعلام کرد: این دو موزه پس از وقفه‌ای ناشی از جنگ تحمیلی۱۲روزه، بار دیگر پذیرای بازدید عموم خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آفرین امامی افزود: موزه مخصوص که با عنوان موزه هدایا شناخته می‌شود، شامل مجموعه‌ای از آثار و اشیای بسیار نفیس است که در دوره حکمرانی پادشاهان قاجار، به‌ویژه ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه، از سوی دولت‌ها، سفرا و شخصیت‌های داخلی و خارجی به دربار اهدا شده‌اند.

امامی درباره عمارت برلیان توضیح داد: این عمارت در دوره ناصرالدین‌شاه و بر روی پی‌های عمارت بلور، با هدف برگزاری دیدار‌های رسمی شاه با سفرا و مهمانان خارجی ساخته شده و در سال گذشته نیز با افزوده‌شدن «یادمان مشروطه» غنای محتوایی تازه‌ای یافته است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خاطرنشان کرد: در بازگشایی اخیر عمارت برلیان، یک اثر منحصر‌به‌فرد شامل تابلوی رنگ‌وروغن با تصویر محمدعلی‌شاه قاجار، با قدمتی بیش از ۱۱۸ سال، نخستین‌بار پس از عملیات مرمت، در معرض نمایش عمومی قرار می‌گیرد.

با بازگشایی این دو موزه، تعداد موزه‌های فعال مجموعه کاخ گلستان به ۱۰ موزه افزایش می‌یابد و سایر موزه‌های مجموعه نیز پس از اتمام اقدامات مرمتی، تا پیش از نوروز سال ۱۴۰۵ بازگشایی خواهد شد.