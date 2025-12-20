۱۰۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک محور بردسکن در بامداد امروز به صورت اضطراری اسکان داده شدند.

اسکان اضطراری ۱۰۰ مسافر در بردسکن خراسان رضوی به‌دلیل برف و کولاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی گفت: در پی بارش برف و کولاک شدید در گردنه البلاغ، دیشب سه دستگاه اتوبوس و پنج دستگاه خودرو سواری که در این جاده دچار مشکل شده بودند، متوقف شدند.

محمد ذاکر افزود: این سه دستگاه اتوبوس که مقصد آنها گرگان بود، در مجموع ۱۰۰ مسافر داشتند که با اقدام به‌موقع نیرو‌های امدادی، اسکان اضطراری آنها در امامزاده سید طاهر بردسکن انجام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی گفت: در جریان این عملیات، علاوه بر اسکان مسافران در محل امن، اقدامات حمایتی شامل پذیرایی با چای، توزیع ماسک و توزیع ۱۰۰ تخته پتو برای مسافران انجام گرفت.

ذاکر با تاکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی، از رانندگان خواست پیش از تردد در جاده‌های کوهستانی، هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند