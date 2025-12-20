پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۹ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با دستیار وزیر امور خارجه ایران: افغانستان با گامهای سریع به سوی پیشرفت حرکت میکند
- آغاز روند توزیع گذرنامه در میان افغانهای مقیم نروژ و دانمارک
- مقامات پاکستان مانع برقراری نظم و ثبات در افغانستان هستند
- برگزاری کنفرانس تواصل تجاری افغانستان - قرقیزستان
- معاون ریاست الوزرا: ایجاد کانالهای بانکی میان افغانستان و قرقیزستان مهم است
- خالد مشعل: حماس هرگز با خلع سلاح موافقت نخواهد کرد
روزنامه دولتی «شریعت»
- سفر بازرگانان افغان به ازبکستان افزایش یافته است
- هند برای ارائه روادید درمانی به بیماران افغان اعلام آمادگی کرد
- کودک نخبه هراتی به مسابقات بین المللی ریاضی راه یافت
- قرقیزستان در ارتقای ظرفیتهای برق با افغانستان همکاری میکند
- توافق ایران و افغانستان برای توسعه همکاریهای اقتصادی
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- نشست آسیای مرکزی- ژاپن، شوکت میرضیایف خواستار تعامل معنا دار با طالبان شد
- طالبان جان باختن سه مهاجر افغان در مرز ایران را تایید کرد
- پلیس کانادا یک مرد افغان را به اتهام فعالیتهای تروریستی بازداشت کرد
- سازمان ملل: تهدید داعش خراسان و «تی تی پی» در افغانستان پا برجاست
- اسلام آباد به طالبان هشدار داد: خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- جان باختن چند شهروند افغانستان در مرز ایران بر اثر سرما
- حمله به وزیرستان شمالی، پاکستان معاون سفیر طالبان را احضار کرد
- کوچک سازی تشکیلات اداری، طالبان چهار هزار نظامی خود را برکنار کردهاند
- شورای امنیت سازمان ملل: شاخه خراسان داعش در افغانستان حدود دو هزار جنگجو دارد
- ایران شش هزار درخواست برای صدور مجوز کار برای شهروندان افغانستان را تایید کرده است