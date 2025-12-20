به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۹ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با دستیار وزیر امور خارجه ایران: افغانستان با گام‌های سریع به سوی پیشرفت حرکت می‌کند

- آغاز روند توزیع گذرنامه در میان افغان‌های مقیم نروژ و دانمارک

- مقامات پاکستان مانع برقراری نظم و ثبات در افغانستان هستند

- برگزاری کنفرانس تواصل تجاری افغانستان - قرقیزستان

- معاون ریاست الوزرا: ایجاد کانال‌های بانکی میان افغانستان و قرقیزستان مهم است

- خالد مشعل: حماس هرگز با خلع سلاح موافقت نخواهد کرد

روزنامه دولتی «شریعت»

- سفر بازرگانان افغان به ازبکستان افزایش یافته است

- هند برای ارائه روادید درمانی به بیماران افغان اعلام آمادگی کرد

- کودک نخبه هراتی به مسابقات بین المللی ریاضی راه یافت

- قرقیزستان در ارتقای ظرفیت‌های برق با افغانستان همکاری می‌کند

- توافق ایران و افغانستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- نشست آسیای مرکزی- ژاپن، شوکت میرضیایف خواستار تعامل معنا دار با طالبان شد

- طالبان جان باختن سه مهاجر افغان در مرز ایران را تایید کرد

- پلیس کانادا یک مرد افغان را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرد

- سازمان ملل: تهدید داعش خراسان و «تی تی پی» در افغانستان پا برجاست

- اسلام آباد به طالبان هشدار داد: خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- جان باختن چند شهروند افغانستان در مرز ایران بر اثر سرما

- حمله به وزیرستان شمالی، پاکستان معاون سفیر طالبان را احضار کرد

- کوچک سازی تشکیلات اداری، طالبان چهار هزار نظامی خود را برکنار کرده‌اند

- شورای امنیت سازمان ملل: شاخه خراسان داعش در افغانستان حدود دو هزار جنگجو دارد

- ایران شش هزار درخواست برای صدور مجوز کار برای شهروندان افغانستان را تایید کرده است