نظارت بر ترخیص مرغ منجمد در آستانه شب یلدا، به منظور تأمین نیاز‌های غذایی خانوار‌ها و حفظ تعادل بازار صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کارشناسان به دقت بر روند ترخیص و توزیع این محصول نظارت می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که مرغ منجمد با کیفیت لازم و در قیمت‌های مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

پرویز امجدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارومیه تأکید کرد که با توجه به اهمیت شب یلدا و نیاز مردم به مواد غذایی، تمامی تلاش‌ها برای تأمین نیاز‌های خانوار‌ها در این ایام انجام می‌شود. همچنین، این نظارت‌ها به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و احتکار در بازار صورت می‌گیرد.

امجدی گفت؛ امیدواریم با این اقدام، شب یلدای همه خانواده‌ها در شهرستان ارومیه شاداب‌تر از همیشه باشد. از تمامی شهروندان عزیز درخواست می‌شود که با خرید از فروشگاه‌های معتبر و تحت نظارت جهادکشاورزی، در تأمین مواد غذایی خوشمزه و سالم خود مشارکت داشته باشند.