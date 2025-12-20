به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،ایرج صفایی گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و دسترسی آنان به میوه باکیفیت و قیمت مناسب در شب یلدا، سیب درختی و پرتقال تامسون برای شب یلدا جهت توزیع در روستابازار شهر کرمانشاه و تعدادی از روستابازار‌های شهرستان‌ها به میزان کافی تامین شده است.

وی اضافه کرد: توزیع میوه شب یلدا از روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه با نظارت بازرسان بسیج اصناف در روستابازار‌های استان و با قیمت مصوب آغاز شده است.

مدیر تعاون روستایی استا با تاکید بر اهمیت توزیع میوه تنظیم بازار در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در ایامی که تقاضای خرید میوه بیشتر می‌شود یادآور شد: میوه شب یلدا شامل پرتقال تامسون مازندران و سیب درختی اشنویه آذربایجان غربی است .

صفایی، با تاکید بر اینکه عرضه میوه شب یلدا به قیمت تنظیم بازار صورت می‌گیرد افزود: شهروندان کرمانشاهی می‌توانند برای خرید میوه باکیفیت و قیمت مناسب برای شب یلدا به روستابازار‌ها مراجعه کنند.