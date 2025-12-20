بند تغذیه مصنوعی تازه تاسیس شده بندان برای اولین بار آبگیری شد و نقش مثبت خود را در کنترل و مدیریت رواناب‌های بارش‌های اخیر ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در پی بارندگی‌های اخیر، سد تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان با موفقیت آبگیری شد و این پروژه نقش مؤثری در مدیریت رواناب‌ها، کنترل سیلاب و تقویت منابع آب زیرزمینی منطقه ایفا کرد.

عباس سارانی افزود: طرح تغذیه مصنوعی بندان با هدف کنترل سیلاب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از بروز خسارات ناشی از سیل و حفاظت خاک، بر روی رودخانه بندان شهرستان نهبندان احداث شده است.

وی با اشاره به وقفه طولانی‌مدت این پروژه گفت: این طرح به مدت حدود ۱۲ سال به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف بود که با پیگیری‌های مستمر مسئولان، در سال ۱۴۰۳ اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: این پروژه در مدت یک سال اجرا و در ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات اجرایی آن به پایان رسید و اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم.

وی با بیان اینکه سد خاکی بندان به طول حدود ۳.۵ کیلومتر احداث شده است، گفت: این سد در بارندگی‌های اخیر به‌طور مطلوب آبگیری شده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم نزولات جوی، سالانه حدود یک میلیون مترمکعب به تغذیه سفره آب زیرزمینی منطقه کمک کند.

سارانی افزود: اجرای این طرح گامی مهم در راستای مدیریت پایدار منابع آب، افزایش تاب‌آوری منطقه در برابر خشکسالی و بهره‌برداری بهینه از رواناب‌های فصلی به شمار می‌رود.