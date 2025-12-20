تیم پیکان بندر دیر با درخشش بازیکنان مازندرانی در فینال هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی، سومین قهرمانی پیاپی خود را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی مردان در گروه دوم با معرفی تیم پیکان بندر دیر به عنوان قهرمان به پایان رسید و این تیم موفق شد سومین قهرمانی پیاپی خود را در این رقابت‌ها ثبت کند.

در دیدار پایانی این هفته، تیم پیکان بندر دیر با نمایشی قدرتمند مقابل پارس جنوبی عسلویه به میدان رفت و با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید تا عنوان قهرمانی خود را تثبیت کند.

درخشش بازیکنان مازندرانی در ترکیب تیم قهرمان، جلوه‌ای ویژه به این موفقیت بخشید و عباس پورعسگری از رامسر و علیرضا آقاجانی از بابل نقش مؤثری در کسب این عنوان ایفا کردند.

این قهرمانی بار دیگر نقش پررنگ والیبالیست‌های مازندران در موفقیت‌های والیبال ساحلی کشور را نشان داد و اقتدار پیکان بندر دیر را در گروه دوم لیگ برتر تثبیت کرد.