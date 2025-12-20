پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه گفت: میزان ذخیره نفت سفید در انبارهای نفت منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ احمد مجرد با بیان اینکه همزمان با آغاز فصل زمستان سهمیه نفت سفید فصل زمستان مشترکین نفت سفید منطقه ارومیه در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شده است، افزود: سهمیه نوبت چهارم نفت سفید خانوارهایی که در مناطق صعبالعبور سکونت دارند از شهریورماه امسال در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه گفت: سهمیه نفت سفید فصل زمستان از طریق زیرساختهای بانکی و سامانه «سدف» و برابر قانون بودجه و اقلیم آب و هوایی تعرفههای شرکت گاز استان در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد.
مجرد گفت: حدود ۴۵ هزار خانوار نفت سفید سوز در مرکز و شهرهای شمال استان وجود دارد و براساس برنامهریزی صورت گرفته سهمیه فصل زمستان این خانوارها از ابتدای دی ماه سال جاری در کارتهای بانکی سرپرستان خانوار واریز شده و تا پایان اسفند ماه امسال قابل برداشت است.
وی افزود: سهمیه نفت سفید ساکنین شهرستانهای ارومیه، اشنویه، سلماس، خوی، چالدران، ماکو، شوط و پلدشت که فاقد علمک گاز طبیعی هستند برای خانوارهای یک و دو نفره ۴۰۰ لیتر، سه و چهار نفره ۶۰۰ لیتر، پنج نفر به بالا ۸۰۰ لیتر تعیین شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه خاطرنشان کرد: مصرفکنندگان میتوانند با در دست داشتن کارت بانکی خود از پوزهای سیار فروشندگیهای نفت سفید، سهمیه خود را دریافت کنند.