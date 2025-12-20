مدیرکل امور عشایر استان از مرمت و موج‌تراشی بیش از ۹ هزار و ۳۶۰ کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، ابراهیمی گفت: مرمت و بازسازی ایل‌راه‌های عشایری استان با استفاده از چهار دستگاه گریدر دولتی و همچنین به‌کارگیری توان بخش خصوصی با هدف تسهیل تردد عشایر و کاهش خسارات ناشی از عوامل طبیعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه مجموع ایل‌راه‌های مطالعه‌شده استان در ۱۲ شهرستان هشت هزار و ۳۰۰ کیلومتر است، افزود: برای اجرای عملیات مرمت ایل‌راه‌ها از ابتدای سال تاکنون ۴۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان عملیات انجام‌شده در حوزه مرمت و موج‌تراشی ایل‌راه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده شتاب گرفتن خدمات‌رسانی به جامعه عشایری است گفت: در سال جاری همچنین ۱۰۰ کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری که به دلیل بارندگی‌ها و وقوع سیلاب دچار تخریب شده بودند، بازگشایی و مسیر آنها اصلاح شده است.

ابراهیمی افزود: از ابتدای فصل پاییز امسال نیز تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری استان مرمت و موج‌تراشی شده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: با وجود شرایط جوی سرد، هشدار‌های لازم به عشایر اعلام شده و ادارات امور عشایر در تمامی شهرستان‌ها مطابق دستورالعمل‌های ستاد مدیریت بحران استان، آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را دارند.

خراسان جنوبی با ۱۲ شهرستان و جمعیت ۸۰۰ هزار نفری، چهارمین استان عشایری کشور است و ۸۰ درصد عشایر استان در شهرستان‌های مرزی زیرکوه، درمیان، سربیشه و نهبندان سکونت دارند.