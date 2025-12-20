پخش زنده
رئیس اورژانس خوزستان ،بر ضرورت آموزش احیای قلبی برای عموم مردم و لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتها در راستای تحقق این موضوع تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر ضرورت آموزش احیای قلبی برای عموم مردم و لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتها در راستای تحقق این موضوع تاکید کرد و گفت: بیشترین موارد ایست قلبی در خارج از بیمارستان و عمدتاً در منازل رخ میدهد و اعضای خانواده نخستین حلقه نجات هستند.
دکتر احمدی با بیان این مطلب افزود: آشنایی اعضای خانواده با اقدامات پایه احیای قلبی ریوی (CPR) میتواند تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس، نقشی حیاتی در نجات جان این بیماران ایفا کند.
وی با بیان اینکه آموزش احیای قلبی برای عموم، شعار امسال سازمان اورژانس است، افزود: در معاونت آموزشی سازمان اورژانس کشور برنامهریزی شده است که تا سال آینده، آموزش CPR بهصورت گسترده در سطح جامعه ارائه شود؛ اقدامی که سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان بهطور جدی دنبال میشود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: درصد کمی از مردم با اصول احیای قلبی ریوی آشنایی دارند و با توجه به اهمیت موضوع، باید آموزش CPR را در مدارس، دانشگاهها، اماکن عمومی و با بهرهگیری از رسانه ملی و فضای مجازی گسترش دهیم.
دکتر احمدی همچنین از تلاشهای صورت گرفته توسط سازمان اورژانس کشور برای اضافه شدن مباحث مرتبط با احیای قلبی ریوی به کتابهای درسی مدارس و آزمونهای گواهینامه رانندگی خبر داد و بر حمایت کامل این سازمان از تداوم برگزاری کنگره ملی احیای قلبی ریوی در دانشگاههای مختلف کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید کرد.