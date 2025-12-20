پخش زنده
رزمایش طرح ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ با حضور دستگاههای امدادی، خدماترسان و انتظامی استان قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این طرح با هدف تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای زمستانی، با مشارکت پلیس، اورژانس، هلال احمر، راهداری و دیگر مجموعههای خدماترسان و امداد خودرویی، از امروز ۲۹ آذرماه آغاز شد و تا ۲۰ اسفندماه پشتیبان سفرهای شهروندان خواهد بود.
برنامهریزی هماهنگ، پیشبینی تمهیدات ویژه برای شرایط آبوهوایی دشوار و استقرار نیروها و تجهیزات در نقاط حساس و محورهای مواصلاتی، از وجه تمایز این رزمایش زمستانی است.
این همکاری بیندستگاهی، تجلیبخش عزم ملی برای گذراندن فصلی ایمن و آرام در جادههای کشور است.