به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها از سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد و در اواخر هر فصل با حضور ۸ تنیسور برتر کمتر از ۲۱ سال در رده بندی حرفه‌ای جهان برگزار می‌شود.

تنیسور‌ها ابتدا در دو گروه تقسیم بندی شدند که از هر گروه دو نفر به دور نیمه نهایی صعود می‌کنند. بر خلاف ۵ دوره نخست، از سال ۲۰۲۲ تنیسور برنده با برتری در ۵ ست مشخص می‌شود.

نتایج روز سوم مسابقات به این شرح است:

** دور گروهی:

* گروه آبی:

مارتین لاندالوس از اسپانیا ۰ - ۳ رافائل خودار از اسپانیا

نیکولای بودکوف از نروژ ۱ - ۳ لرنر تین از آمریکا

- لرنر تین از آمریکا و نیکولای بودکوف از نروژ و با ۲ برد و یک باخت اول و دوم شدند و صعود کردند. رافائل خودار از اسپانیا با ۲ برد و یک باخت و مارتین لاندالوس از اسپانیا با ۳ باخت در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه قرمز:

آلکساندر بلوکس از بلژیک ۳ - ۱ دینو پرژیمیچ از کرواسی

یوستین اِنگل از آلمان ۰ - ۳ نینش باساواردی از آمریکا

- آلکساندر بلوکس از بلژیک با ۳ برد و نینش باساواردی از آمریکا با ۲ برد و یک باخت اول و دوم شدند و به نیمه نهایی راه یافتند. دینو پرژیمیچ از کرواسی با یک برد و ۲ باخت و یوستین اِنگل از آلمان با ۳ باخت در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند و حذف شدند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ ژائو فونسکا از برزیل با شکست لیرنر تین از آمریکا قهرمان شد و لوکا وان اش از فرانسه و آلکس میچلسن از آمریکا سوم مشترک شدند.