به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر مجمع هم‌اندیشان رامسر گفت: این مجمع با حمایت‌های مردمی و کنار هم ایستادن شهروندان شکل گرفته و هدف آن حمایت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی رامسر در مسیر توسعه است.

مهدی برزگری افزود: سرمایه‌های اجتماعی و افراد توانمند زیادی از این شهرستان در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادها حضور دارند که امکان کمک به شهر خود را دارند و این مجمع تلاش می‌کند به عنوان یک جمع حامی در کنار مسئولان شهرستان برای حل معضلات انباشته‌شده سال‌های گذشته راهکار ارائه دهد.

وی گفت: در این نشست سه پنل با حضور شهروندان آگاه برگزار و مسائل مطرح‌شده جمع‌بندی و خروجی هم‌اندیشی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برزگری افزود: در نخستین مجمع هم‌اندیشان رامسر، سه محور مدیریت شهری، محیط زیست و میراث فرهنگی مرتبط با شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این نشست و پنل‌ها ژیلا آقایی مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سعید سلیمانی پژوهشگر میراث فرهنگی و ابوالفضل نیکوبیان پژوهشگر میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه مازندران سخنرانی کردند.

دبیر مجمع هم‌اندیشان رامسر افزود: همچنین جمعی از حاضران در این نشست به بیان مسائل و مشکلات موجود پرداختند.