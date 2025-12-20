پخش زنده
امروز: -
نخستین نشست مجمع هماندیشان رامسر با حضور شهروندان و مسئولان در سالن آمفیتئاتر هتل پارسیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر مجمع هماندیشان رامسر گفت: این مجمع با حمایتهای مردمی و کنار هم ایستادن شهروندان شکل گرفته و هدف آن حمایت از سرمایههای انسانی و اجتماعی رامسر در مسیر توسعه است.
مهدی برزگری افزود: سرمایههای اجتماعی و افراد توانمند زیادی از این شهرستان در وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و نهادها حضور دارند که امکان کمک به شهر خود را دارند و این مجمع تلاش میکند به عنوان یک جمع حامی در کنار مسئولان شهرستان برای حل معضلات انباشتهشده سالهای گذشته راهکار ارائه دهد.
وی گفت: در این نشست سه پنل با حضور شهروندان آگاه برگزار و مسائل مطرحشده جمعبندی و خروجی هماندیشیها اطلاعرسانی خواهد شد.
برزگری افزود: در نخستین مجمع هماندیشان رامسر، سه محور مدیریت شهری، محیط زیست و میراث فرهنگی مرتبط با شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در این نشست و پنلها ژیلا آقایی مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سعید سلیمانی پژوهشگر میراث فرهنگی و ابوالفضل نیکوبیان پژوهشگر میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه مازندران سخنرانی کردند.
دبیر مجمع هماندیشان رامسر افزود: همچنین جمعی از حاضران در این نشست به بیان مسائل و مشکلات موجود پرداختند.