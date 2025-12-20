پخش زنده
با آغاز فصل زمستان ۱۳۰ تیم راهداری در محورهای مواصلاتی استان خوزستان مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: با آغاز فصل زمستان، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با استقرار ۱۳۰ تیم راهداری در محورهای مواصلاتی استان، آمادگی کامل برای تامین ایمنی، تسهیل تردد و پیشگیری از انسداد راهها را دارد.
محمد جولانژاد شنبه افزود: ۳۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین به همراه ۴۵۰ نیروی راهدار نیز برای تسهیل تردد و ارائه خدمات به کاربران جادهای بهصورت آمادهباش فعالیت میکنند.
او ادامه داد: این تمهیدات با هدف پیشگیری و جلوگیری از انسداد محورهایی که ممکن است بر اثر بارش برف و ریزشها دچار مشکل شوند، اتخاذ شده و تلاش میشود تردد در تمامی مسیرهای استان بهصورت ایمن و روان برقرار باشد.