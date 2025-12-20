پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از آغاز رزمایش زمستانه سال ۱۴۰۴ و آمادگی کامل پلیس برای مدیریت ترافیک و کاهش حوادث جادهای در فصل زمستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار سعید مطهریزاده گفت: با توجه به پیشبینی شرایط جوی و احتمال بارشهای برف و کولاک، ۷۶ تیم عملیاتی با ۲۷۵ نفر نیرو در مسیرهای برون شهری و درون شهری مستقر شدهاند تا عبور و مرور ایمن شهروندان را تضمین کنند.
وی با بیان اینکه این اقدامات شامل کنترل ترافیک در گردنههای پرترافیک، مدیریت روان سازی تردد و نظارت بر مسیرهای حادثه خیز است، افزود: همچنین پاسگاههای انتظامی واقع در جادهها نیز برای ارائه خدمات اضطراری و امدادرسانی به شهروندان آماده هستند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به همکاری سایر دستگاههای خدماترسان و برونسازمانی گفت: هدف از این طرح، کاهش حوادث، تسهیل در رفت و آمد و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان در ایام زمستان است.
وی از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و تجهیز وسایل نقلیه به امکانات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا حادثه، سریعاً موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
سردار مطهریزاده گفت : طرح زمستانه از ۲۶ آذرماه آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد و هدف اصلی آن تسهیل تردد شهروندان و کاهش مشکلات و حوادث جادهای است.