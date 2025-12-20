رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چابهار گفت: درخت انجیر معابد روستای رمین با قدمتی چندصدساله، نمونه‌ای کم‌نظیر از میراث طبیعی ارزشمند جنوب شرق کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خیرالنساء امیری گفت : در فاصله حدود ۵ کیلومتری شرق چابهار، در روستای رمین، درختی پهناور، کهن‌سال و منحصر‌به‌فرد وجود دارد که در میان مردم منطقه به نام «درخت مَکُرزن» یا «انجیر معابد» شناخته می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌چابهار افزود: این درخت از نظر ظاهری و شیوه رشد، یکی از نمونه‌های کم‌نظیر درختان در جنوب شرق کشور به شمار می‌رود و سال‌هاست که به‌عنوان یکی از نماد‌های طبیعی منطقه رمین شناخته می‌شود.

امیری گفت : ریشه این نام‌گذاری، به نوع رشد خاص درخت بازمی‌گردد به این معنا که شاخه‌ها و ساقه‌های درخت پس از رشد و رسیدن به سطح زمین، دوباره به داخل خاک نفوذ می‌کنند و پس از استقرار، از همان نقطه ساقه یا تنه‌ای جدید رشد می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چابهار با اشاره به قدمت این اثر طبیعی افزود : بر اساس بررسی‌های انجام شده، قدمت درخت انجیر معابد روستای رمین ، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال تخمین زده می‌شود و همین موضوع بر ارزش تاریخی و طبیعی آن افزوده است.

امیری گفت : این درخت برای مردم بومی منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد و از دیرباز مورد احترام اهالی بوده است. این درخت بومی منطقه نبوده و درگذشته، نهال آن از کشور هندوستان و توسط بازرگانانی که در مسیر‌های تجاری دریایی به این منطقه تردد داشتند، وارد چابهار شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌چابهار با اشاره به نقش اقتصادی این جاذبه طبیعی افزود : در کنار این درخت که خود یک جاذبه گردشگری مهم محسوب می‌شود، بازارچه‌ای محلی طراحی شده است که در آن محصولات صنایع‌دستی منطقه به گردشگران عرضه می‌شود و این موضوع به منبع درآمدی پایدار برای روستاییان رمین تبدیل شده است.