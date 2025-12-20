پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: میادین نفتی غرب کارون توسعه مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس در نشست بررسی ساختار پیشروی قابل ارتقای شرکت نفت و گاز اروندان افزود: برای رسیدن به اهداف تولیدی و توسعهای، ارتقای ساختار سازمانی و توجه ویژه به سرمایه انسانی امری ضروری است و انتظار میرود طی هفته آینده اقدامات مهم و لازم برای نهاییسازی مدل جدید ارتقای ساختار آماده شود.
وی با اشاره به آغاز رویکرد توسعهمحور در شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: توسعه میادینی همچون مینو، خرمشهر، اروند و سایر میادینی که در حال واگذاری به این شرکت است، با جدیت در دستور کار قرار دارد و پیگیریها در این زمینه بهصورت مستمر در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در ادامه تأکید کرد: اجرای طرحهای توسعهای و همچنین حفظ و ارتقای شرایط فعلی تولید که روند رو به رشدی را طی میکند مستلزم برخورداری از ساختاری پویا، چابک و کارآمد است؛ ساختاری که علاوه بر فراهمسازی امکان جذب نیروهای متخصص، زمینه افزایش انگیزه، بهرهوری و رضایتمندی کارکنان فعلی را نیز بهطور مؤثر فراهم کند.
دریس همچنین بر لزوم ارتقای ساختار عمودی شرکت در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد و افزود: پس از آن، بازنگری و اصلاح ساختار افقی نیز باید با سرعت و دقت لازم مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
در این نشست، مدیران و رؤسای شرکت دیدگاهها، پیشنهادها و نظرات تخصصی خود را با هدف دستیابی به نتایج مطلوب و تصمیمگیری مؤثر در مسیر ارتقای ساختار سازمانی ارائه کردند.