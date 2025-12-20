هشدارهای مهم در مواجهه با فرد دچار یخزدگی
معاون آموزش جمعیت هلال احمر استان یزد هشدار داد در صورت یخ زدگی، به هیچ وجه عضو یخزده بدن را ماساژ ندهند تا به بافت بدن آسیبی نرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
سید محمد دریایی گفت: با افزایش نزولات جوی و کاهش شدید دما بسیاری از مردم با کمک ناآگانه به خود یا دیگران، ناخواسته مشکلات جسمیپایداری را ایجاد میکنند؛ بنابراین توجه نکات کلیدی در مواجهه با یخزدگی بسیار اهمیت دارد.
او هشدار داد: در صورتی که فرد دچار یخ زدگی شد، به هیچ وجه عضو یخ زده بدن را به جهت گرم شدن ماساژ ندهید، چون این کار باعث آسیب زدن به بافت بدن میشود.
دریایی افزود: یخزدگی بیشتر در اندامهایی رخ میدهد که به طور مستقیم در هوای سرد قرار میگیرند، همچون گوشها، انگشتان دست یا پا و بینی و در چنین شرایطی اندام یخزده حس ندارد و رنگ آن تغییر میکند و حتی در مواردی دچار تاول میشود.
او ادامه داد: اگر با فرد دچار یخزدگی مواجه شدید ابتدا از پانسمان خشک استفاده کنید و ناحیه یخ زده را بر قسمتهای از بدن او یا خودتان که گرمتر است، قرار دهید و در صورت امکان به او نوشیدنی گرم بدهید.
معاون آموزش جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: اگر فرد یخ زده دچار عدم تعادل، کاهش تعداد نبض و تنفسهای کم عمق شد و این علائم در حال شدت بود، سعی کنید او را به جای گرم منتقل کنید و در صورت امکان لباسهای خیس او را عوض کنید.
دریایی ادامه داد: اگر فرد حادثه دیده غیر پاسخگو بود یا تنفس موثر نداشت ابتدا آرامش خود را حفظ کنید سپس او را با لباس یا پتو بپیچید و به کمر خوابانده و با فشار دست بر قفسه سینه احیا یا cpr را آغاز کنید.
او تاکید کرد: هموطنان عزیز میتوانند در صورت بروز حادثه در مناطق برونشهری، روستایی و صعبالعبور با شماره ۱۱۲ امداد و نجات هلال احمر تماس بگیرند.
گفتنی است، شماره ۱۱۲ حتی در مناطق که آنتن مخابراتی وجود ندارد با هر مدل از گوشیهای تلفن همراه قابل دسترسی و تماس است.