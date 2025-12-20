به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم فولاد از ساعت ۱۸:۳۰ امروز ۲۹ آذر در دیداری خانگی و یک بازی سخت و حساس پذیرای تیم چادرملو است. دیداری که شاگردان یحیی گل محمدی برای جبران نتایج ضعیف و دور از انتظار خود در لیگ برتر از آن برد می‌خواهند تا با صعود به مرحله بعدی جام حذفی، حداقل تا حدودی شادی را به هواداران فولاد و این تیم برگردانند.

فولاد که با انگیزه فراوان پا به میدان مسابقه با چادرملو می‌گذارد تا هم در این بازی برنده باشد و هم انتقام شکست در اولین بازی از فصل جدید لیگ برتر مقابل این تیم را بگیرد، در حالی آماده این مصاف است که چادرملو با هدایت سعید اخباری در بهترین ورژن خود در لیگ برتر به سر می‌برد و در رده سوم جدول قرار دارد.

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از این بازی نیز گفت: «با توجه به کیفیت دو تیم فکر می‌کنم بازی خوبی خواهیم بود. بازیکنانم آماده این بازی هستند و انشاءالله بتوانیم بازی خوبی در حضور هوادارانمان انجام دهیم. به حضور هواداران فولاد نیاز داریم و حضور پررنگ آنها باعث انگیزه بازیکنانمان خواهد شد. بازیکنانم انگیزه فوق العاده‌ای دارند و انشاءالله بازی خوبی داشته باشیم. ضمن این که از بازیکنانم می‌خواهم با تمام توان، جنگنده ظاهر شوند.»

به نظر می‌آید این بازی باتوجه به انگیزه فراوان دو تیم برای صعود، دیدنی و تماشاگرپسند باشد. باید منتظر ماند و دید تیمِ گل محمدی نتایج تلخ لیگ برتر را با صعود به مرحله بعدی جام حذفی جبران می‌کند یا اخباری و تیمش همچنان در مسیر موفقیت محکم گام بر می‌دارند.