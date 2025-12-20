مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌ شرقی خبر داد: امسال ۱۶۷ هزار مترمربع طرح ملی و استانی با اعتبار ۱۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال از سوی این اداره کل در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بابک نجفیان با بیان اینکه تکمیل این طرح‌ها نیازمند تخصیص ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است گفت: از این میزان ۱۴۵ هزار مترمربع مربوط به طرحهای ملی اعم از تاسیسات عمومی، درمانی و آموزش پزشکی و ۲۲ هزار مترمربع مربوط به طرحهای استانی اعم از فرهنگی، اداری، تاسیسات عمومی و روبنایی مساکن مهر است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرحهای ملی تاکنون ۱۰ هزار و ۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود: پروژه‌های ملی در حال اجرای استان شامل زندان مرکزی تبریز با زیربنای ۶۳ هزار مترمربع و ظرفیت پنج هزار نفر، استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری بناب با زیربنای ۲۰ هزار مترمربع، بخش الحاقی ۶۳ تختخوابی به بیمارستان درمانی و آموزشی مراغه با زیربنای ۶ هزار مترمربع، بیمارستان۳۵۰ تختخوابی جایگزین بیمارستان سینای مراغه با زیربنای ۳۵ هزار مترمربع و بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی درمانی و آموزشی بناب با زیربنای ۲۱ هزار مترمربع است.

نجفیان با بیان اینکه برای طرحهای ملی در بخش تاسیسات عمومی تاکنون بیش از پنج هزار و ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای اتمام آن‌ها نیاز به تخصیص ۱۲ هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: برای طرحهای درمانی و آموزش پزشکی نیز تاکنون پنج هزار و ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن‌ها ۵۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی یادآور شد: پروژه‌های استانی در دست اجرا نیز شامل مجتمع‌های اداری خداآفرین، هوراند، ترکمنچای و لیلان هر کدام با زیربنای ۲ هزار مترمربع، مجتمع‌های فرهنگی و هنری خمارلو، کلیبر، هوراند، میانه و بستان آباد در مجموع با زیربنای هفت هزار مترمربع است.