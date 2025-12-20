پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل، گفت: در طرح زمستانی بیش از ۴۰۰ نفر راهدار در محورها و مسیرهای مختلف استان اردبیل ارائه خدمات میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیمالله وثوقی در مراسم آغازین طرح زمستانی راهداری در محورهای مواصلاتی صعبالعبور استان اردبیل، اظهار کرد: ما شرایط بهتری را نسبت به سالهای گذشته در آمادهسازی و تجهیز خودروهای راهداری شاهد هستیم و از ظرفیت بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در محورهای مواصلاتی استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: اکیپهای راهداری در مناطق مختلف استان به ویژه گردنهها و محورهای صعبالعبور مستقر شدند تا در قالب ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به مسافران، گردشگران و رانندگان عبوری ارائه خدمات کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به بارش برف در روزهای اخیر انجام بیش از ۲ هزار کیلومتر برفروبی را در محورهای مواصلاتی استان شاهد هستیم و این روند در گردنههای صائین، الماس و سایر محورهای مواصلاتی برفگیر ادامه دارد.
وثوقی گفت: تردد ایمن و روان در همه محورها برقرار است و تلاش راهداران بر این است تا امنیت بیشتری را در محورها و جادههای مواصلاتی برقرار کنند.
وی به ذخیرهسازی مناسب نمک و شن نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تمامی محورهای مواصلاتی با ذخیره سازی مناسب برفروبی و نمکپاشی در حال انجام است و هیچ راه و مسیری در سطح استان بسته نیست.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل از باز بودن تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنان به صورت شبانهروزی تیمهای امداد و نجات در کنار راهداری تلاش میکنند تا از بروز حوادث ناگوار در این محورها جلوگیری کنند.
وثوقی اضافه کرد: شرایط ایمنی را در محورها و جادههای مواصلاتی شاهد هستیم و با تأمین اعتبار مناسب نوسازی و تجهیز دستگاهها و تجهیزات خودرویی راهداری نیز انجام شده تا نسبت به سالهای گذشته بهتر و راحتتر ارائه خدمات را انجام دهیم.