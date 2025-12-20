یلدای جوانی امشب و فردا شب از ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۴ ساعت از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه سه قرار است جوان برتر سال در چهار حوزه علمی، هنری، ورزشی و اجتماعی را با نظر سنجی مردمی در این برنامه انتخاب کند.

ایران دوست‌داشتنی امشب و فردا شب ساعت‌های ۱۹ و ۲۳ از شبکه یک پخش می‌شود.

در این برنامه با اجرای امیرحسین مدرس و حسین رفیعی آیین‌های شب یلدا در استان‌های مختلف کشور معرفی می‌شود.

شبکه تماشا مجموعه بوقچی را هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

حواشی دنیای فوتبال و طرفداران این ورزش موضوع این مجموعه است.

شبکه مستند هم مسیر خورشید را سه شنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روی آنتن می‌برد.

انرژی‌های تجدیدپذیر و کاربرد‌ها و مزایای آن موضوع این مجموعه است.