رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه برخی از افراد و دستگاه‌ها حساسیت احداث آرامستان جدید را درک نکرده‌اند، گفت: با وجود صدور مجوز از سوی استانداری، برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها مشکلاتی را برای ساخت آرامستان جدید ایجاد کردند که اگر مسئله را حل نکنند، موضوع را با مردم در میان خواهیم گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی ، در خصوص احداث آرامستان‌های جدید شهر تهران گفت: با توجه به اینکه شهرستان‌های اطراف نقطه نظراتی دارند و باید مذاکراتی در این زمینه صورت بگیرد، بنده موضوع را با استاندار مطرح کردم و استاندار نیز قول مساعد برای پیگیری موضوع را داد. امیدوارم با کمک استاندار تهران این مسئله حل شود.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا قبل از اینکه به بحران جدی برسیم و ظرفیت آخرین قطعه بهشت زهرا (س) به پایان برسد، آرامستان جدید در تهران احداث شود، خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که نقاط پیشنهادی که در شورا مصوب شد در استانداری بررسی شود و اگر شهرستان‌ها نظری دارند به استاندار اعلام کنند و در صورت جمع‌بندی، شهرداری نسبت به تجهیز آرامستان جدید اقدام کند تا خللی در فرایند جاری سازمان بهشت زهرا رخ ندهد.

پیرهادی با اشاره به مهلت احداث آرامستان جدید با توجه به ظرفیت باقی مانده دفن بهشت زهرا ، یادآور شد: همین حالا هم برای احداث آرامستان دیر شده است؛ چراکه آماده‌سازی آرامستان جدید چند ماه زمان می‌برد و نیاز به زیرساخت، تجهیزات و تأسیساتی همچون آب، برق و گاز دارد. فرصت برای اقدام در این زمینه رو به اتمام است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: متأسفانه برخی از افراد و برخی از دستگاه‌ها حساسیت موضوع را درک نکردند و با وجود اینکه بار‌ها و بار‌ها مجوز‌های لازم از سوی استانداری صادر شده برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها مشکلاتی را برای ساخت آرامستان جدید ایجاد کردند که اگر مسئله را حل نکنند، موضوع را با مردم در میان خواهم گذاشت.